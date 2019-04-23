Общество

В РЖД представили новый купейный вагонRT на русском 06:55

Холдинг РЖД в ходе презентации на Рижском вокзале представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильником и микроволновкой.
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Новое купе

Коммерсантъ08:03

Пассажиры новых купе смогут сами греть еду и класть ее в холодильник

ПРАЙМвчера в 20:31

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

РИА Новости04:27

ФПК: Внедрение новых купейных вагонов не повлияет на цену проезда

Агентство Москва05:01

Прямая трансляция: Экскурсия по новому купейному вагону РЖД

Life.ru04:09

Душ, сейф и автомат с ништяками: РЖД презентует новые вагоны — поморы замерли в ожидании

Эхо Севера03:59

Железнодорожники показали новый вагон с душем и СВЧ

Телеканал 360°05:39
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Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:31
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

В Зеленодольске заложат противодиверсионный катер «Грачонок»

Обновлено в 05:23
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Спорт

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 08:50
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Общество

Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК

Обновлено в 07:40
Гаджеты

Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

Обновлено в 09:52
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Садальский назвал Галкина провальным ведущим и обратился к Эрнсту

Обновлено в 09:44
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Американские сержанты оказались неспособными к ведению боя

Сержанты сухопутных войск США не имеют качеств для ведения ближнего боя и даже не смогли пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 10:12
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