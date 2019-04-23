Общество
В РЖД представили новый купейный вагонRT на русском 06:55
Холдинг РЖД в ходе презентации на Рижском вокзале представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильником и микроволновкой.
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Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Политика
Порошенко планирует озвучить планы на будущее на заседании фракции БПП
Президент Украины Петр Порошенко во вторник должен прибыть на заседание фракции "Блок Петра Порошенко" и "озвучить планы на будущее", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Вооружённые силы Украины начали осваивать абордажный захват судов
Бойцы ВСУ приступили к отработке абордажного захвата судов на воде.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд
В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации
В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
Алексей Текслер назвал три главные проблемы Челябинской области
Алексей Текслер признался, что местом сбора жалоб стал его Instagram, который он читает, анализирует и по итогам прочитанного принимает управленческие решения.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали опрос о роспуске Рады
Пресс-секретарь штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского назвала фейком опрос о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 05:25
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе
В японском внешнеполитическом ведомстве не стали использовать фразу о возвращении южных Курил в ежегодном докладе.
Обновлено вчера в 22:25
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:13
Происшествия
Во французском Лурде спецназ проводит операцию
Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53