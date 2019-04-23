Общество

В РЖД представили новый купейный вагонRT на русском 06:55

Холдинг РЖД в ходе презентации на Рижском вокзале представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильником и микроволновкой.
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Новое купе

Коммерсантъ08:03

Пассажиры новых купе смогут сами греть еду и класть ее в холодильник

ПРАЙМвчера в 20:31

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

РИА Новости04:27

ФПК: Внедрение новых купейных вагонов не повлияет на цену проезда

Агентство Москва05:01

Прямая трансляция: Экскурсия по новому купейному вагону РЖД

Life.ru04:09

Душ, сейф и автомат с ништяками: РЖД презентует новые вагоны — поморы замерли в ожидании

Эхо Севера03:59

Железнодорожники показали новый вагон с душем и СВЧ

Телеканал 360°05:39
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Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Политика

Порошенко планирует озвучить планы на будущее на заседании фракции БПП

Президент Украины Петр Порошенко во вторник должен прибыть на заседание фракции "Блок Петра Порошенко" и "озвучить планы на будущее", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Вооружённые силы Украины начали осваивать абордажный захват судов

Бойцы ВСУ приступили к отработке абордажного захвата судов на воде.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд

В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации

В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество

Алексей Текслер назвал три главные проблемы Челябинской области

Алексей Текслер признался, что местом сбора жалоб стал его Instagram, который он читает, анализирует и по итогам прочитанного принимает управленческие решения.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Финансы

Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды

Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Обновлено в 06:22
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали опрос о роспуске Рады

Пресс-секретарь штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского назвала фейком опрос о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 05:25
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил в ежегодном докладе

В японском внешнеполитическом ведомстве не стали использовать фразу о возвращении южных Курил в ежегодном докладе.
Обновлено вчера в 22:25
Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:13
Происшествия

Во французском Лурде спецназ проводит операцию

Во французском городе Лурд отряды спецназа проводят операцию. Об этом сообщает Sputnik France.
Обновлено в 07:53
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