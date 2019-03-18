В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полкиРБК 06:40

Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому, я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам.

Пассажиры попросили добавить в новые плацкартные вагоны крючки на боковой полке. Об этом журналистам сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД) Петр Иванов, передает «РИА Новости».

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

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