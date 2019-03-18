Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полкиРБК 06:40

Пассажиры попросили добавить в новые плацкартные вагоны крючки на боковой полке. Об этом журналистам сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД) Петр Иванов, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Дмитрий Пегов
Обновлен интерьер, обновлены туалетные комнаты, механическое оборудование - все те услуги, которые в плацкартных вагонах предоставляются. Поэтому, я думаю, этот вагон понравится нашим пассажирам.
— Дмитрий Пегов, российский инженерРИА Новости вчера в 08:46

Подробнее о событии

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

РБК06:40

РЖД исправит расположение столиков и USB в обновленных плацкартах по замечаниям пассажиров

ТАСС08:33

В России начали продавать билеты в новые плацкарты

РИА ОмскИнформ17 марта в 00:28

Первый улучшенный плацкартный вагон начал работу в Ростове

Don2407:31

Комфорт на рельсах: показываем новый вагон РЖД

161.ruвчера в 10:30

В РЖД рассказали, как можно будет купить билет в новый плацкартный вагон

РИА Новости06:29

Душ и пеленальный столик. В РЖД открыта продажа билетов на обновленные плацкарты

СургутИнформТВ16 марта в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Спорт

Иржи Гамза: «Двери в сборную для Коукаловой не закрыты»

Габриэла знает номер моего телефона. Я не считаю ее возвращение чем-то невозможным. Двери в сборную для нее не закрыты.
Обновлено в 08:49
Космос

Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

Обновлено в 08:00
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Политика

В Кремле ответили Порошенко на высказывание о каше

Президент России Владимир Путин, находясь накануне в Крыму, дал исчерпывающие характеристики своего отношения к перспективам выстраивания отношений с украинским руководством, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО

Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка

В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Кино

Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Интернет

Instagram разрешил покупать товары внутри приложения

Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.
Обновлено в 08:32
Спорт

Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Технологии

Украинского разработчика онлайн-казино Murka купят инвесторы из США

Фото: iStock Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP собирается купить Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. — активы украинского разработчика онлайн-казино.
Обновлено в 03:00
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей

Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Политика

Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Схрон с взрывчаткой и оружием террористов нашли в окрестностях Алеппо

Обновлено в 06:50
Общество

МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях

В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Обновлено в 01:15
Политика

Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики

Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин дал старт Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Первые энергоблоки обеих ТЭС заработали в октябре прошлого года. Сегодня российский лидер дал старт работе этих станций на полную мощность.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

Курды заявили о захвате лагеря террористов в Аль-Багузе

Обновлено в 06:32
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

«Яндекс» и Elari выпустили первую беспроводную колонку с «Алисой»

Компания Elari выпустила в продажу колонку Elari SmartBeat со встроенным голосовым помощником «Алиса».
Обновлено в 06:22
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки

Шоумен Владимир Зеленский, представитель партии "Слуга народа" возглавил предвыборную гонку на Украине.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Здоровье

В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени

В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы

«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала о «прелестях классового неравенства»

Девушка направилась в столичный караоке-клуб и столкнулась там с проявлениями классового неравенства.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40

Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.
Обновлено вчера в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное