Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзалаГазета.Ru 12:40
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.Рамблер04:55
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