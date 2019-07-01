Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзалаРИА Новости 17:55
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.Рамблер04:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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