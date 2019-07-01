с чего всё началось

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Энергетика Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.

Армия и оружие Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

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Происшествия Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

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Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Энергетика ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.

Политика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.

Политика Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.

Транспорт РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.

Путешествия В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.

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Экономика Минфин: уголовное наказание за майнинг вводить не планируют Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в России нет планов вводить уголовную ответственность за майнинг криптовалют.

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Происшествия В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.

Происшествия В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.