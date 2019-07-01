Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзалаГазета.Ru 12:40
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.Рамблер04:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
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Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
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Наука
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Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Армия и оружие
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Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолёт
Как сообщает издание, принадлежавший Бундесверу военный вертолет (тип не называется), потерпел крушение в Нижней Саксонии в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен.
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Политика
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Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
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Авто
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"АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 05:03
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
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Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Энергетика
ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев
Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
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Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Политика
Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии
В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
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В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов
Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.
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Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Экономика
Минфин: уголовное наказание за майнинг вводить не планируют
Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что в России нет планов вводить уголовную ответственность за майнинг криптовалют.
Обновлено в 09:58
Энергетика
«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме
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Американка похудела на 270 кг и сейчас весит 70 кг
Американка, весившая 340 кг, сейчас весит 70 кг. Мила Кларк, жительница города Фейетвилл (Теннесси) с детства была полной.
Обновлено в 06:00
Общество
В Петербурге начала работу служба социальных участковых
В Петербурге на территории Госпиталя для ветеранов войн открылось первое в городе бюро социальных участковых.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки
В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Шоу-бизнес
Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вспомнила о первом конкурсе красоты, который изменил ее жизнь раз и навсегда.
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