Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзалаГазета.Ru 12:40

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил видеоролик
, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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