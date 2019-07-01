с чего всё началось

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

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