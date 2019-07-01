Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзалаГазета.Ru 12:40
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.Рамблер04:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
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