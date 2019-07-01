с чего всё началось

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве. Отмечается, что машина не мешала пассажирам, однако к поездам разрешено подъезжать только специальной технике.

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Транспорт Пулково перенасытился в мае В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».

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Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

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