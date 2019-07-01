Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзалаИзвестия 18:46
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве. Отмечается, что машина не мешала пассажирам, однако к поездам разрешено подъезжать только специальной технике.
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с чего всё началось
Пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.Рамблер04:55
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