Транспорт
Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖДЮжный Федеральный 10:12
В компании пояснили, что информация о росте цен возникла из-за сравнения стоимости билетов, что реализовывались в рамках акций и билетов, что были проданы по полному тарифу.
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Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.
с чего всё началось
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.Известиявчера в 17:01
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