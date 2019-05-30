Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкартеКрасная весна 10:13
Ситуацией уже заинтересовалась ФАС. Однако в РЖД уверяют, что сама ФАС назначает и устанавливает цену для плацкарта и общих вагонов, а РЖД решает, сколько будет стоить люкс, купе и СВ.
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Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.
с чего всё началось
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.Известиявчера в 17:01
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