В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкартеКрасная весна 10:13

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

Ситуацией уже заинтересовалась ФАС. Однако в РЖД уверяют, что сама ФАС назначает и устанавливает цену для плацкарта и общих вагонов, а РЖД решает, сколько будет стоить люкс, купе и СВ.

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

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