Армия и оружие
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что лётные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время.
RT на русском18:44
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с чего всё началось
"Оборона позиционных районов РВСН строится эшелонировано по принципам сочетания зонально-объектового прикрытия от всего спектра средств воздушного нападения и непосредственной защиты объектов в районах дислокации ракетных соединений от диверсионно-террористических формирований из состава сил специальных операций противника", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".РИА Новости17:12
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Армия и оружие
Турция заявила о планах США уйти из Сирии
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ
Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
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Армия и оружие
В Дейр-эз-Зоре 17 человек погибли под бомбами международной коалиции
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Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране
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Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
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На следующей неделе состав ВМФ России пополнится новым военным кораблем «Василий Быков», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Всего за прошедшие сутки было зафиксировано четыре обстрела с украинской стороны.
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Армия и оружие
Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В Военном университете прошла научно-практическая конференция
В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.
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Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их главный недостаток
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко выступил с заявлением о плачевном состоянии производства ракет.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Наконец, «Холодным выстрелом» называется прием, когда после занятия выгодного рубежа снайперу необходимо с первого выстрела без пристрелки оружия поразить цель, размером с шар для пинг-понга.
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