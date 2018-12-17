Армия и оружие
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что лётные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время.
RT на русском18:44
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с чего всё началось
Бросковые испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования “Сармат” завершены, в ближайшее время начнутся летные испытания, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".РИА Новости20:40
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Армия и оружие
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США ищут возможность нейтрализовать стратегические ядерные силы России, считает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
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