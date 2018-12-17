с чего всё началось

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что лётные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время.

В РВСН заявили о скором начале испытаний МБР «Сармат»

Армия и оружие Армия и оружие Турция заявила о планах США уйти из Сирии «Думаю, президент Трамп сейчас рассматривает возможность покинуть Сирию», — заявил он.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

Армия и оружие Армия и оружие Российские и абхазские военные провели комплексные тактические учения Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Абхазии провели комплексные тактические учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся Су-27 был одним из самых новых у ВВС Украины Истребитель Су-27, потерпевший крушение в Житомирской области, был одним самых новых самолетов украинских ВВС.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500 В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140 Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках.

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ России примет на вооружение патрульный корабль новейшей разработки На следующей неделе состав ВМФ России пополнится новым военным кораблем «Василий Быков», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Новый автомобиль Нацгвардии Украины в Сети окрестили «бегущей мишенью» На Youtube появилось видео, на котором Нацгвардия Украины демонстрирует новый автомобиль.

Армия и оружие Армия и оружие В Луганске Украина снова может начать обстрелы Всего за прошедшие сутки было зафиксировано четыре обстрела с украинской стороны.

Армия и оружие Армия и оружие Израильская армия ликвидировала четвертый туннель на границе с Ливаном

Армия и оружие Армия и оружие В Военном университете прошла научно-практическая конференция В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошла первая в истории Вооруженных Сил России научно-практическая конференция по актуальным вопросам военно-политической работы.

Армия и оружие Армия и оружие Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко: Россия отвела 10% техники от украинских границ После введения на Украине режима военного положения Россия отвела от украинских границ 10% от ранее размещенного числа военной техники.