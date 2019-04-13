Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средствГазета.Ru 07:47
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации. Ранее в СМИ сообщалось, что предыдущее руководство РУСАДА похитило больше миллиарда рублей.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
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ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
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Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
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Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Политика
Лавров заявил о готовности выстраивать сотрудничество с Евросоюзом
Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС, видит перспективу формирования большого евразийского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Политика
Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном
Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
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Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня
Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:28
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В США рассказали о российской «суперпуле», которая оставит позади орудия НАТО
Информационный портал The National Interest рассказал о новой «пластмассовой суперпуле» России, которая позволит сделать российские комплексы более скорострельными по сравнению с орудиями НАТО.
Обновлено в 06:21
Общество
Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина
Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Тулуза, об этом сообщает AFP.
Обновлено в 09:28
Футбол
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06