Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средствГазета.Ru 07:47

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации. Ранее в СМИ сообщалось, что предыдущее руководство РУСАДА похитило больше миллиарда рублей.
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РУСАДА заявило о хищениях прошлым руководством

Коммерсантъ09:40

В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

РБК08:54

РУСАДА подтвердило информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством

ТАСС07:52

Глава РУСАДА подтвердил информацию о возбуждении дела по возможным хищениям в организации прошлым руководством

Эхо Москвы10:13

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Газета.Ru07:47

В РУСАДА рассказали о возбуждении уголовного дела за хищения во время подготовки к Играм в Сочи

Телеканал 360°07:03

Источник: прежнее руководство РУСАДА похитило из бюджета больше миллиарда рублей

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