Происшествия
В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в ТулузеRT на русском вчера в 18:03
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
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Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает
Вести.Ruвчера в 21:05
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Хоккей
Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Я ушла от мужчины, с которым прожила 10 лет»
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 07:12
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской в России
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей
Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Авто
Renault объявил цены на кроссовер Arkana
Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено 23 мая в 09:11
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault
Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень
Кроме популяризации выдающихся земляков, журнал активно работает над развитием городского бренда и стоял у истоков продвижения слогана «Тюмень – лучший город Земли».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Кто победил в борьбе за руку и сердца Джуда Лоу
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»
По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено вчера в 17:19
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием
Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено вчера в 13:11
Космос
Над Омском пролетела орбитальная группировка спутников Илона Маска
В планах предпринимателя создание группировки, которая сможет поставлять интернет в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью.
Обновлено в 00:15
Кино
Итоги Каннского фестиваля- 2019: кто и почему получил награды
Церемония закрытия Каннского фестиваля выдалась короткой и обилием звезд не порадовала.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»
Обновлено вчера в 21:21
Культура
Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»
Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено 24 мая в 08:58
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено вчера в 15:54