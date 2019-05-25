Происшествия

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в ТулузеRT на русском вчера в 18:03

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
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Подробнее о событии

Кадыров возмущен избиением полицией Франции корреспондента RT

Газета.Ruвчера в 22:05

Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает

Вести.Ruвчера в 21:05

Корреспондента RT France избила полиция на акции «желтых жилетов»

Известиявчера в 15:58

Полицейский избил корреспондента RT France в Тулузе

Московский Комсомолецвчера в 16:32

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

RT на русскомвчера в 18:03

Видео: Корреспондент RT France избит полицейским в Тулузе

Российская газетавчера в 16:01

RT France рассказал о состоянии здоровья избитого в Тулузе корреспондента

РИА Новостивчера в 17:45
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Хоккей

Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Я ушла от мужчины, с которым прожила 10 лет»

Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля

Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 07:12
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской в России

Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

Обновлено вчера в 08:51
Авто

Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей

Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено 24 мая в 03:46
Авто

Renault объявил цены на кроссовер Arkana

Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено 23 мая в 09:11
Авто

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень

Кроме популяризации выдающихся земляков, журнал активно работает над развитием городского бренда и стоял у истоков продвижения слогана «Тюмень – лучший город Земли».
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Кто победил в борьбе за руку и сердца Джуда Лоу

Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено вчера в 17:19
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы

Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Смертельная авария произошла в центре Москвы

Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием

Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено вчера в 13:11
Космос

Над Омском пролетела орбитальная группировка спутников Илона Маска

В планах предпринимателя создание группировки, которая сможет поставлять интернет в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью.
Обновлено в 00:15
Кино

Итоги Каннского фестиваля- 2019: кто и почему получил награды

Церемония закрытия Каннского фестиваля выдалась короткой и обилием звезд не порадовала.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»

Обновлено вчера в 21:21
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено 24 мая в 08:58
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено вчера в 15:54
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