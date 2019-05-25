В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в ТулузеRT на русском вчера в 18:03

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

Хоккей Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Происшествия В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.

Армия и оружие Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах 24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Авто Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Авто Renault объявил цены на кроссовер Arkana Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.

Авто СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Общество Почему москвичи переезжают в Урюпинск, и при чём тут Тюмень Кроме популяризации выдающихся земляков, журнал активно работает над развитием городского бренда и стоял у истоков продвижения слогана «Тюмень – лучший город Земли».

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Футбол Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса» По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.

Космос Над Омском пролетела орбитальная группировка спутников Илона Маска В планах предпринимателя создание группировки, которая сможет поставлять интернет в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью.

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.

Культура Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой» Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).

Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.