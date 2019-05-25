Происшествия
В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в ТулузеRT на русском 18:03
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
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Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено в 20:05
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин
Обновлено в 18:37
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено в 21:43
Здоровье
Жар и полнота: какие признаки укажут на проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов, нарушения в работе этого органы могут быть вызваны разными причинами.
Обновлено в 21:19
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Игры
Вышел геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood
Bethesda выпустила геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»
Мюнхенская «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» 25 мая в финале Кубка Германии по футболу.
Обновлено в 15:58
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Здоровье
Психологи рассказали, к чему приводит хроническая боль
Обновлено в 05:11
Космос
Столкновения планетезималей вернули пыль в протопланетный диск
Планеты и другие небольшие тела звездных систем формируются в протопланетных дисках из газа и пыли, окружающих молодые звезды.
Обновлено вчера в 09:10
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено в 15:36
Политика
Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.
Обновлено в 00:08
Культура
Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу
Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Наука
Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти
Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено в 19:55
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийское издание Oesterreich Zeitung за несанкционированное использование ее фотографии для иллюстрации скандальной публикации о бывшем вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.
Обновлено в 15:45
Экономика
Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция
Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено в 22:00
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Авто
Названа дата появления Geely FY11 в РФ
Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
Обновлено в 00:30