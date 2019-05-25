В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в ТулузеRT на русском 18:03

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

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