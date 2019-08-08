Общество

Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работамиМосковский Комсомолец 15:58

В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции. При этом ранее сообщалось, что вместо вещания всех федеральных телеканалов появилось предупреждение об угрозе усиления ветра в Москве.
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с чего всё началось

Сбой телевещания в Москве произошел из-за технических работ

Сбой вещания ТВ у некоторых телезрителей в Москве произошел из-за технических работ, сообщили "Интерфаксу" на "горячей линии" Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Интерфакс15:06

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Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами

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