В РПЛ установлен рекорд посещаемостиЕвро-футбол.ру 12:15

с чего всё началось

В завершившемся сезоне российской Премьер-лиги был установлен рекорд посещаемости. Как сообщает пресс-служба РПЛ, матчи чемпионата 2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков. Чемпионом России в пятый раз стал "Зенит".

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.

Автоспорт Ферстаппен получил штрафные баллы Одним из ключевых моментов гонки в Монако стал инцидент на пит-лейн, произошедший между Максом Ферстаппеном и Валттери Боттасом.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Общество Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.

Шоу-бизнес Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с 50-летием Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с 50-летием Добавим, что всего несколько дней назад супруги отправились в романтической путешествие по Венеции, где почти двадцать лет назад состоялось их бракосочетание.

Культура Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.

Политика Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Политика Шипулин выиграл праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

Хоккей Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Происшествия В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.

Хоккей Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".

Происшествия Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.