Футбол
В РПЛ установлен рекорд посещаемостиЕвро-футбол.ру 12:15
В завершившемся сезоне российской Премьер-лиги был установлен рекорд посещаемости. Как сообщает пресс-служба РПЛ, матчи чемпионата 2018/19 посетили 4 036 196 болельщиков. Чемпионом России в пятый раз стал "Зенит".
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба РПЛ, всего в нынешнем сезоне матчи РПЛ посетило 4 036 196 зрителей, что на 20% выше результата прошлого сезона (3 353 024 болельщика).RT на русском12:22
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