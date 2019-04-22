Футбол

В РПЛ сообщили о задержаниях фанатов после матча «Локомотив» — ЦСКАМатч ТВ 07:31

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин назвал матчи 24-го тура, которые вызвали наибольший ажиотаж у зрителей, а также сообщил о нарушениях фанатов.
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В РПЛ сообщили о задержаниях фанатов после матча «Локомотив» — ЦСКА

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