Футбол

В РПЛ сообщили о задержаниях фанатов после матча «Локомотив» — ЦСКАМатч ТВ 07:31

Ахмат — Краснодар
24 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин назвал матчи 24-го тура, которые вызвали наибольший ажиотаж у зрителей, а также сообщил о нарушениях фанатов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В РПЛ сообщили о задержаниях фанатов после матча «Локомотив» — ЦСКА

Матч ТВ07:31

Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: «Количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде»

Спорт-Экспресс07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 06:43
Политика

Медведев назначил заместителя главы Минздрава

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Татьяны Семеновой замглавы Минздрава.
Обновлено в 14:27
Общество

В СМИ2 сменится генеральный директор

Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика

Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня

Обновлено в 10:54
Политика

Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 13:54
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

Обновлено в 11:04
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Игры

«Эротический Mass Effect»: Subverse собрала на Kickstarter $1,2 млн

Обновлено в 02:26
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей

Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 10:04
Политика

Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколов

Обновлено в 04:04
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Происшествия

Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы

Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Политика

Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Политика

Госдеп США оценил выборы на Украине

Ранее News.ru писал, что послы стран «большой семёрки» поздравили шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины и пожелали ему успехов на политическом поприще.
Обновлено в 15:26
Энергетика

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Авто

Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class

Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступят в суде в четверг

Обновлено в 13:40
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после избиения журналиста в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) после избиения в Сочи корреспондента издания «Росдержава» Станислава Андреева.
Обновлено в 15:53
Политика

США обещают награду за сведения о деньгах «Хезболлы»

За информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлы", Вашингтон обещает награду в 10 миллионов долларов.
Обновлено в 15:05
Экономика

Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 15:25
Гаджеты

Samsung отложила начало продаж Galaxy Fold

Складывающийся пополам планшет-смартфон Samsung Galaxy Fold не поступит в продажу в США 26 апреля, как компания исходно обещала.
Обновлено в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное