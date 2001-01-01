Футбол
В РПЛ сообщили о задержаниях фанатов после матча «Локомотив» — ЦСКАМатч ТВ 07:31
Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин назвал матчи 24-го тура, которые вызвали наибольший ажиотаж у зрителей, а также сообщил о нарушениях фанатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 06:43
Политика
Медведев назначил заместителя главы Минздрава
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Татьяны Семеновой замглавы Минздрава.
Обновлено в 14:27
Общество
В СМИ2 сменится генеральный директор
Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня
Обновлено в 10:54
Политика
Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 13:54
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Происшествия
Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы
Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:39
Политика
Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог
Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Политика
Госдеп США оценил выборы на Украине
Ранее News.ru писал, что послы стран «большой семёрки» поздравили шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины и пожелали ему успехов на политическом поприще.
Обновлено в 15:26
Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:53
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступят в суде в четверг
Обновлено в 13:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения журналиста в Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) после избиения в Сочи корреспондента издания «Росдержава» Станислава Андреева.
Обновлено в 15:53
Политика
США обещают награду за сведения о деньгах «Хезболлы»
За информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлы", Вашингтон обещает награду в 10 миллионов долларов.
Обновлено в 15:05
Экономика
Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 16:58
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку
Обновлено в 15:25
Гаджеты
Samsung отложила начало продаж Galaxy Fold
Складывающийся пополам планшет-смартфон Samsung Galaxy Fold не поступит в продажу в США 26 апреля, как компания исходно обещала.
Обновлено в 14:37