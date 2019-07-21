Футбол

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в РостовеRT на русском 05:43

Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» завершился скандалом. После завершения встречи фанатов красно-белых не выпускали из подтрибунного помещения, затем туда зашли сотрудники ОМОНа и задержали нескольких человек, из-за чего началась потасовка.
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Карпин — об избиении фанатов «Спартака» в Ростове: «Это не красит наш футбол, с таким надо бороться»

Sport24.ru14:52

РПЛ продолжит проверку по поводу избиения болельщиков «Спартака» на «Ростов Арене»

Sports.ru11:34

Make Football Not War

Спорт-Экспресс18:16

РПЛ продолжит проверку инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове

Евро-футбол.ру10:26

РПЛ продолжит проверку по инциденту с фанатами «Спартака»

RT на русском11:14

РПЛ продолжит проверку инцидента после матча «Ростов» — «Спартак»

Чемпионат10:07

В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»

Donnews.ruвчера в 18:13
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