Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» завершился скандалом. После завершения встречи фанатов красно-белых не выпускали из подтрибунного помещения, затем туда зашли сотрудники ОМОНа и задержали нескольких человек, из-за чего началась потасовка.

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

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