с чего всё началось

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.

ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»

Политика Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.

Экономика Финансовые репрессии трансформируют рынок облигаций На мировом рынке облигаций бумаги уже на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью, согласно индексу Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».

Наука Раскрыт способ хорошо выспаться Принятие горячей ванны до отхода ко сну позволит быстрее уснуть и лучше выспаться.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Общество Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.

Политика В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Происшествия В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.

Гаджеты Бюджетный смартфон Lenovo K11 позирует на рендере Одним из следующих смартфонов Lenovo окажется модель K11 — представительница бюджетной линейки.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

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Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Происшествия Пропавший в Польше 5-летний россиянин найден мертвым В Польше мертвым найден 5-летний мальчик с российским гражданством, который пропал 10 июля.

Политика В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.

Технологии «Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска» Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.

Политика На Украине рассказали о подготовленной для Зеленского ловушке Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Верховной рады Александр Попов в эфире NewsOne.

Политика «Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.

Здоровье Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.

Происшествия В Приамурье ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливней Режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области после мощных ливней, подтопивших дворы и дороги, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.