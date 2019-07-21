Футбол

ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»News.ru вчера в 06:45

Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.
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с чего всё началось
Российская премьер-лига заявила
, что полицейские и сотрудники стадиона вели себя во время матча корректно, однако некоторые болельщики неоднократно использовали пиротехнику, часть из которой бросили в сторону стюардов.
Дождьвчера в 06:05

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Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»

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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»

Donnews.ru20 июля в 18:13
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