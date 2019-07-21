Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»News.ru вчера в 06:45
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена». Инцидент произошёл в подтрибунном помещении гостевого сектора после завершения игры.
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с чего всё началось
Российская премьер-лига заявила, что полицейские и сотрудники стадиона вели себя во время матча корректно, однако некоторые болельщики неоднократно использовали пиротехнику, часть из которой бросили в сторону стюардов.Дождьвчера в 06:05
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РПЛ продолжит проверку по избиению болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону
Советский спортвчера в 12:05
В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ru20 июля в 18:13
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Политика
Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий
Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Финансовые репрессии трансформируют рынок облигаций
На мировом рынке облигаций бумаги уже на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью, согласно индексу Bloomberg Barclays Global Aggregate.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
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Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
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Происшествия
Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
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Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено вчера в 11:38
Наука
Раскрыт способ хорошо выспаться
Принятие горячей ванны до отхода ко сну позволит быстрее уснуть и лучше выспаться.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Общество
Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России
Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там
США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено вчера в 19:24
Гаджеты
Бюджетный смартфон Lenovo K11 позирует на рендере
Одним из следующих смартфонов Lenovo окажется модель K11 — представительница бюджетной линейки.
Обновлено вчера в 02:42
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено вчера в 12:06
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний россиянин найден мертвым
В Польше мертвым найден 5-летний мальчик с российским гражданством, который пропал 10 июля.
Обновлено 20 июля в 11:32
Политика
В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров
Обращение уйгуров Синьцзяна в ислам не было добровольным выбором, а стало результатом религиозных войн, говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Обновлено в 00:35
Космос
Магнетар SGR 1900+14 может за секунду превратить Землю в пыль
Обновлено 20 июля в 07:21
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
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Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
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Политика
На Украине рассказали о подготовленной для Зеленского ловушке
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Верховной рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете
Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Приамурье ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливней
Режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея Амурской области после мощных ливней, подтопивших дворы и дороги, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено вчера в 05:13
ЖКХ
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
Обновлено вчера в 22:20
Политика
ЦИК Украины: пропрезидентская партия «Слуга народа» вышла в лидеры
На внеочередных выборах в Верховную раду Украины лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа".
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено вчера в 14:57