Футбол
В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат 06:23
Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
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Революция: РФС объявил войну клубам, не утвердившим бюджет на следующий сезон
Спорт день за днем08:45
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Хоккей
Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 08:48
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Спорт
Восьмикратный чемпион мира Якименко намерен возобновить карьеру
Российский фехтовальщик Алексей Якименко сообщил, что собирается возобновить карьеру.
Обновлено в 09:03
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России
Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6
У Mercedes GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe скоро появится новый конкурент.
Обновлено в 03:45
Общество
Патриарху Кириллу строят «секретную» резиденцию под Петербургом
В городе Пушкин могут построить личную резиденцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Обновлено в 09:46
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Обновлено в 04:01
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Экономика
Почему в России никак не регулируют криптовалюты. Объяснил Аксаков
Правительство России пропишет нормы регулирования криптовалют в законе о цифровых финансовых активах, либо отдельным законопроектом, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 08:46
Автоспорт
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Финансы
Индекс Московской биржи побил исторический рекорд
Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Авто
В России 50% иномарок производится на трех автозаводах
Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено в 02:32
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки
Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о рационе солдат
Обновлено в 01:06
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В сети появились кадры атаки на авиабазу ВКС России Хмеймим
Пользователи сети опубликовали кадры, на которых запечатлена работа сил ПВО российской военной базы «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Политика
Чешское издание объяснило, почему Запад не любит Россию
Журналист чешского издания Parlamentní Listy рассказал, почему Запад так не любит Россию.
Обновлено в 04:29
Политика
Миссия МВФ прибыла на Украину для встречи с властями и оценки реформ
Рабочая миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встречи с руководством страны и оценки проводимых реформ.
Обновлено в 03:49