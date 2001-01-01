Футбол

В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат 06:23

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
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В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

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Все клубы РПЛ получили лицензию на сезон-2019/20

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Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Спорт

Восьмикратный чемпион мира Якименко намерен возобновить карьеру

Российский фехтовальщик Алексей Якименко сообщил, что собирается возобновить карьеру.
Обновлено в 09:03
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Здоровье

Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России

Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6

У Mercedes GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe скоро появится новый конкурент.
Обновлено в 03:45
Общество

Патриарху Кириллу строят «секретную» резиденцию под Петербургом

В городе Пушкин могут построить личную резиденцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Обновлено в 09:46
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Обновлено в 04:01
Кино

Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках

Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Экономика

Почему в России никак не регулируют криптовалюты. Объяснил Аксаков

Правительство России пропишет нормы регулирования криптовалют в законе о цифровых финансовых активах, либо отдельным законопроектом, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 08:46
Автоспорт

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Финансы

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Авто

В России 50% иномарок производится на трех автозаводах

Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено в 02:32
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

Обновлено вчера в 23:15
Общество

Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки

Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Музыка

Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»

Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Обновлено в 01:06
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

В сети появились кадры атаки на авиабазу ВКС России Хмеймим

Пользователи сети опубликовали кадры, на которых запечатлена работа сил ПВО российской военной базы «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Политика

Чешское издание объяснило, почему Запад не любит Россию

Журналист чешского издания Parlamentní Listy рассказал, почему Запад так не любит Россию.
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Миссия МВФ прибыла на Украину для встречи с властями и оценки реформ

Рабочая миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину для встречи с руководством страны и оценки проводимых реформ.
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Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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