В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат 06:23

Спорт день за днем

Хоккей Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019 Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Экономика Данные о доходах скрывают 24 млн россиян Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.

Происшествия ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

Спорт Восьмикратный чемпион мира Якименко намерен возобновить карьеру Российский фехтовальщик Алексей Якименко сообщил, что собирается возобновить карьеру.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.

Здоровье Онколог рассказал о росте заболеваемости раком в России Заболеваемость раком в России выросла на 23,7% в период с 2008 по 2018 год, однако смертность осталась на том же уровне.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Авто В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6 У Mercedes GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe скоро появится новый конкурент.

Общество Патриарху Кириллу строят «секретную» резиденцию под Петербургом В городе Пушкин могут построить личную резиденцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кино Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.

Экономика Почему в России никак не регулируют криптовалюты. Объяснил Аксаков Правительство России пропишет нормы регулирования криптовалют в законе о цифровых финансовых активах, либо отдельным законопроектом, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков.

Автоспорт Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.

Финансы Индекс Московской биржи побил исторический рекорд Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.

Общество Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.

Музыка Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети» Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Армия и оружие В сети появились кадры атаки на авиабазу ВКС России Хмеймим Пользователи сети опубликовали кадры, на которых запечатлена работа сил ПВО российской военной базы «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия.

Происшествия Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.

Политика Чешское издание объяснило, почему Запад не любит Россию Журналист чешского издания Parlamentní Listy рассказал, почему Запад так не любит Россию.