В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат вчера в 06:23

Спорт день за днем

Экономика Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области 12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Происшествия Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.

Политика Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».

Общество Екатеринбург попал в топ-10 самых хамских городов России По данным социологов из ZOOM MARKET на вершине рейтинга самых хамских городов оказались Пермь, Челябинск и Саратов.

Футбол Агент: у Ионова есть предложения из Европы Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.

Политика Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза В феврале 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны, удовлетворив иск депутата Игоря Мосийчука.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Экономика ЦБ решил запретить билеты «банка приколов» Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.

Происшествия Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Политика РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.

Происшествия Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне» Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.

Экономика В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены Возможности российских авиаперевозчиков сохранять доступные расценки на пассажирских рейсах исчерпаны, удержать уровень почти невозможно без усиления мер господдержки отрасли, заявил в среду гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Политика Нарышкин не исключил возобновления контактов глав СВР и ЦРУ Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств обменивались телефонными беседами.

Общество Законопроект о продлении «дачной амнистии» одобрен Абрамченко прокомментировала продление "дачной амнистии" тем, что многие собственники таких участков не успели их зарегистрировать до окончания срока действия упрощенного периода.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Энергетика WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Шоу-бизнес Родители избавляются от вещей Юлии Началовой Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.

Происшествия Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов.