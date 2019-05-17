Футбол
В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат вчера в 06:23
Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
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Десять клубов второго дивизиона не прошли лицензирование на следующий сезон
Спорт-Экспрессвчера в 06:38
РПЛ: Все российские участники еврокубков прошли процедуру лицензирования УЕФА
Советский спортвчера в 06:23
Революция: РФС объявил войну клубам, не утвердившим бюджет на следующий сезон
Спорт день за днемвчера в 08:45
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха
Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Екатеринбург попал в топ-10 самых хамских городов России
По данным социологов из ZOOM MARKET на вершине рейтинга самых хамских городов оказались Пермь, Челябинск и Саратов.
Обновлено в 01:25
Футбол
Агент: у Ионова есть предложения из Европы
Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза
В феврале 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны, удовлетворив иск депутата Игоря Мосийчука.
Обновлено в 00:26
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя
На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Религия
Православные христиане отметят День Николая Чудотворца
Обновлено в 02:41
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Экономика
В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены
Возможности российских авиаперевозчиков сохранять доступные расценки на пассажирских рейсах исчерпаны, удержать уровень почти невозможно без усиления мер господдержки отрасли, заявил в среду гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков.
Обновлено в 02:36
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика
Нарышкин не исключил возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств обменивались телефонными беседами.
Обновлено в 02:13
Общество
Законопроект о продлении «дачной амнистии» одобрен
Абрамченко прокомментировала продление "дачной амнистии" тем, что многие собственники таких участков не успели их зарегистрировать до окончания срока действия упрощенного периода.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Обновлено вчера в 15:04
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Американские истребители «перехватили» российские Ту-95 и Су-35
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии
По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11