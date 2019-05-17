Футбол

В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат вчера в 06:23

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
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«Луч» не смог утвердить бюджет и получить лицензию РФС

Primpress.ru01:18

Десять клубов второго дивизиона не прошли лицензирование на следующий сезон

Спорт-Экспрессвчера в 06:38

Все клубы РПЛ получили лицензию на сезон-2019/20

ProstoProSportвчера в 06:29

РПЛ: Все российские участники еврокубков прошли процедуру лицензирования УЕФА

Советский спортвчера в 06:23

В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

Чемпионатвчера в 06:23

Революция: РФС объявил войну клубам, не утвердившим бюджет на следующий сезон

Спорт день за днемвчера в 08:45

ФК «Тамбов» получил лицензию на участие в РПЛ

ПроТамбов20 мая в 05:43
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Экономика

Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира

Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Активистку задержали в Москве из-за акции у резиденции патриарха

Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Екатеринбург попал в топ-10 самых хамских городов России

По данным социологов из ZOOM MARKET на вершине рейтинга самых хамских городов оказались Пермь, Челябинск и Саратов.
Обновлено в 01:25
Футбол

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза

В феврале 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны, удовлетворив иск депутата Игоря Мосийчука.
Обновлено в 00:26
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»

Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя

На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Религия

Православные христиане отметят День Николая Чудотворца

Обновлено в 02:41
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Экономика

В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены

Возможности российских авиаперевозчиков сохранять доступные расценки на пассажирских рейсах исчерпаны, удержать уровень почти невозможно без усиления мер господдержки отрасли, заявил в среду гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков.
Обновлено в 02:36
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Политика

Нарышкин не исключил возобновления контактов глав СВР и ЦРУ

Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств обменивались телефонными беседами.
Обновлено в 02:13
Общество

Законопроект о продлении «дачной амнистии» одобрен

Абрамченко прокомментировала продление "дачной амнистии" тем, что многие собственники таких участков не успели их зарегистрировать до окончания срока действия упрощенного периода.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии

Обновлено вчера в 15:04
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Родители избавляются от вещей Юлии Началовой

Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

Американские истребители «перехватили» российские Ту-95 и Су-35

Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Шесть человек погибли в ходе беспорядков после выборов в Индонезии

По меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 пострадали во время протестов, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Турция направила в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
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Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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