Футбол
В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФАЧемпионат 06:23
Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.
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Экономика
Минимальный размер оплаты труда увеличат
В России минимальный размер оплаты труда будет повышен из-за пересмотра потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
В МВД заявили о снижении уровня жизни полицейских
Замглавы МВД Аркадий Гостев заявил, что уровень жизни российских полицейских понизился.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star
Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Политика
В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Купе-кроссовер Skoda Vision GT представят в июне
Компания Skoda представит концепт нового бюджетного купе-кроссовера Vision GT в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В США разбился самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Здоровье
В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных
Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Google представила новые умные очки на основе Android
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Google продолжает сравнивать Pixel 3a с iPhone Xs. Сравнение снова не в пользу Apple, причем речь идет не о камере
Короткий рекламный ролик предлагает посмотреть, как выглядит процесс навигации по картам на iPhone X в сравнении с навигацией в дополненной реальности через приложение Google Maps на Pixel 3a.
Обновлено в 05:57
Наука
В Израиле создан гибкий робот
Израильские инженеры создали робота FSTAR, который является уникальным летательным роботом.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра
Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.
Обновлено в 07:54
Политика
Поклонская отреагировала на заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 03:17
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»
Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Энергетика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Политика
Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию
Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 02:25
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19