Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию о возможном переносе матча четвертого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", передает Sport24. Встреча пройдет 3 августа на домашнем стадионе красно-белых.

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В РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» - «Динамо»

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