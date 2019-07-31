Футбол

В РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» - «Динамо»Газета.Ru 05:13

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию о возможном переносе матча четвертого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", передает Sport24. Встреча пройдет 3 августа на домашнем стадионе красно-белых.
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РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча «Спартак» — «Динамо»

Sport24.ru04:45

В РПЛ прокомментировали информацию о возможном переносе дерби «Спартак» — «Динамо»

Матч ТВ05:41

Пресс-служба РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча «Спартак» – «Динамо»

Спорт-Экспресс05:06

В РПЛ поступил запрос на перенос матча «Спартак» — «Динамо»

Чемпионат05:28

Матч 4 тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» может быть перенесён

Sport.ru04:59

РПЛ о переносе матча «Динамо» – «Спартак»: «Вся информация о дате и времени игр опубликована на сайте»

Sports.ru05:09

Baza: МВД попросило перенести матч «Спартак» — «Динамо» с 3 августа из-за митинга

Дождь05:40
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Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами

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На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

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Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Наука

Палеонтологи обнаружили останки «Ктулху» в Канаде

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Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»

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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
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Происшествия

В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке

По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.
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На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
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Стало известно о разводе в семье Игоря Крутого

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Названы сроки возвращения тепла в Москву

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Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
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Экономика

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Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощным в ситуации с Мосгордумой

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В OMV назвали сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»

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Армия и оружие

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Армия и оружие

Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Тверской области

«Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области», - сказали в пресс-службе ЗВО.
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Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
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