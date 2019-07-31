Футбол
В РПЛ отреагировали на информацию о переносе матча «Спартак» - «Динамо»Газета.Ru 05:13
Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала информацию о возможном переносе матча четвертого тура между московскими "Спартаком" и "Динамо", передает Sport24. Встреча пройдет 3 августа на домашнем стадионе красно-белых.
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Общество
Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
Экс-мэр Москвы, а ныне - владелец фермерского производства Юрий Лужков рассказал, что чуть было не лишился пчел из-за обработки близлежащего рапсового поля химикатами, о которой он не был предупрежден заранее.
Обновлено в 03:17
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Наука
Палеонтологи обнаружили останки «Ктулху» в Канаде
Канадские ученые нашли останки неизвестного морского существа, напоминающего Ктулху, о котором писал Говард Лавкрафт.
Обновлено в 05:21
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа
Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 04:42
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Энергетика
Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин
Как сообщает Росстат, при этом производители бензина в июне подняли цены на 8,6%. С начала года розничные цены на топливо выросли на 1,4%, тогда как цены производителей упали на 4,9%. Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в2,1 раза.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
На Крите произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Стало известно о разводе в семье Игоря Крутого
Несколько лет назад старшая дочь Игоря Крутого (на самом деле падчерица) Виктория вышла замуж за ресторатора Давида Берковича.
Обновлено в 05:27
Общество
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию
Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощным в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика
Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»
Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
ДНР: украинские силовики готовят провокацию для срыва перемирия
По данным разведки, Киев пытается спровоцировать ополченцев на ответные выстрелы и обвинить в срыве договоренностей Киев занимается подготовкой провокации для того, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и обвинить в срыве минских соглашений о перемирии, об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:42
Экономика
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США
Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Тверской области
«Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области», - сказали в пресс-службе ЗВО.
Обновлено в 04:23
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02