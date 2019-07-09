Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
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Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:16
ЖКХ
Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города
Обновлено в 10:55
Политика
Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2»
Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».
Обновлено в 08:47
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 09:42
Происшествия
На пляже в Крыму найден труп с гирей на шее
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Авто
Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии
Знак состоит из букв и одной цифры – AJ1. Почти 112 лет он кочевал с одного автомобиля на другой, пока его не продали на аукционе.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Общество
Сбербанк перечислил страны, где не следует пользоваться банкоматами
Карту следует хранить в надежном месте, в разных местах от пин-кода, прикрывать рукой в момент его ввода на клавиатуре банкомата, не пользоваться сомнительными устройствами для вывода денежных средств, убедиться в отсутствии рядом подозрительных лиц.
Обновлено в 01:26
Происшествия
У SSJ 100 при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности
У самолёта Sukhoi Superjet 100, который принадлежит авиакомпании «Аэрофолот», при посадке в столичном аэропорту Шереметьево сработал датчик неисправности.
Обновлено в 08:20
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Гаджеты
Раскрыты отличия альтернативы Huawei от Android
В конце прошлой недели в сети появилось сообщение, что компания Huawei начала бета-тестирование собственной операционной системы HongMeng.
Обновлено в 07:32
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Игры
Cyberpunk 2077 оптимизируют для консолей и слабых ПК
Представитель CD Projekt RED Элвин Лиу сообщил, что студия оптимизирует Cyberpunk 2077 для конфигураций актуальных консолей.
Обновлено в 09:47
Спорт
Волейболист Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил
Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на 18 месяцев в связи с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 11:12
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Здоровье
В системе «Народный контроль» РТ введут категорию «Семья, находящаяся в социально опасном положении»
В системе «Народный контроль» появится новая категория «Семья, находящаяся в социально опасном положении», модератором которой выступит Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.
Обновлено в 05:54
Теннис
Свитолина обыграла Мухову и вышла в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Локомотив» продлит контракт с Гилерме
Как сообщает издание, 34-летний вратарь просил от Локомотива трехлетний контракт, подписной бонус в размере 3 миллионов евро и зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Томские приставы арестовали за долги почти 100 тонн пива
Судебные приставы в Томской области арестовали почти сто тонн пива одной из местных компаний, которая задолжала в бюджеты разных уровней более ста миллионов рублей.
Обновлено в 06:05
Экономика
Forbes назвал самых богатых жен госслужащих
Forbes составил рейтинг, куда вошли самые богатые жёны депутатов и государственных служащих. Среди них есть и публичные фигуры.
Обновлено в 05:47
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Госдумы РФ
Председатель парламента Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Государственной думы Российской Федерации.
Обновлено в 10:01