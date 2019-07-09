Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.

В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года

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