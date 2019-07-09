Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
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Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Кино
Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров
В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен возвращаются в «Форсаж»
Актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен вновь снимутся в очередной, девятой части фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:50
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент России Владимир Путин считает "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала, как живет после гибели мужа
Певица дала предельно откровенное интервью «Каравану историй».
Обновлено в 09:30
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Лавров напомнил, что для урегулирования в Донбассе уже созданы форматы — контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.
Обновлено в 10:02
Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.
Обновлено в 10:47
Экономика
Аналитики назвали итогом пятилетнего эмбарго рост цен на продукты
Одним из итогов введенного Россией продовольственного эмбарго стал рост цен на продукты, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании KPMG в исследовании, проведенном по просьбе РБК.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку
Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса
Произошедшее в пятницу землетрясение в американском штате Калифорния оставило в земле разлом, который заметен из космоса, сообщает портал SFGATE.com.
Обновлено в 10:20
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Спорт
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
МИД Эстонии осудил салют в честь 75-летия освобождения Таллина
Организация в России фейерверка в честь 75-летия освобождения Таллина является провокационным шагом.
Обновлено в 10:11
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37