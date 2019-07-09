Футбол

В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20

Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
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Прядкин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расширении РПЛ

Евро-футбол.ру06:25

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Спорт-Экспресс11:25

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ТАСС14:35

Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

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Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

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Прядкин: вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

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