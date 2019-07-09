Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
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Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили: Путин провел с грузинскими властями мастер-класс
Президент РФ Владимир Путин провел с грузинскими властями "мастер-класс по теме, что значит нищая Грузия".
Обновлено в 16:07
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Футбол
Гильерме хочет остаться в «Локомотиве»
После церемонии награждения игроков "Локомотива" серебряными медалями Гильерме заявил ТАСС, что хотел бы остаться в клубе, за который он выступает 12 лет.
Обновлено в 15:40
Космос
Djorgovski 2 исследователи считают умеренно бедным металлом шаровым скоплением
Помимо определения фундаментальных параметров объекта, новое исследование классифицировало Djorgovski 2 как умеренно бедное металлом шаровое скопление.
Обновлено в 10:59
Политика
Грузинский журналист посчитал Россию болотом
Грузинский журналист Михаил Тавхелидзе предложил считать Россию большим болотом за горами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 16:24
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России, - отметил Кадыров в одном из своих официальных аккаунтов в социальных сетях.
Обновлено вчера в 15:02
Кино
Новый фильм о Джокере не будет связан с комиксами DC
Обновлено в 03:39
Политика
Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам
Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Обновлено в 11:23
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что Россия за 10 лет продала Венесуэле вооружений почти на $9 млрд
США оценивают объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет в 9 млрд долларов.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
Обновлено в 15:11
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Кино
Сериал «Очень странные дела» побил рекорд по просмотрам
Отмечается, что свыше 18 миллионов пользователей уже завершили просмотр третьего сезона, который целиком появился в сети 4 июля.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Forbes составил список самых богатых жен депутатов
Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов.
Обновлено в 02:49
Политика
Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории
Особую тревогу Синода вызывает опубликованный правительством Черногории в мае 2019 года проект закона о свободе религии, содержащий, как отмечено в заявлении, ряд дискриминационных мер, среди которых - изъятие в собственность государства части имущества Сербского патриархата, включая здания храмов и монастырей.
Обновлено в 10:30
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Экономика
«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга
«Мосэнерго» и ОГК-2 получат казначейские акции друг друга «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) в течение июля может обменять казначейские пакеты в ОГК-2 и «Мосэнерго» друг с другом через сделки купли-продажи.
Обновлено в 13:43
Футбол
Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53