Футбол

В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20

Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
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РПЛ готова к старту. VAR с первого тура, расширение лиги - не раньше 2022 года

ТАСС14:35

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Спорт-Экспресс11:25

Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

Sportbox.RU06:13

Прядкин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расширении РПЛ

Евро-футбол.ру06:25

Президент РПЛ: «До 2022 года расширить лигу практически невозможно»

Матч ТВ06:13

«Трансфер Сутормина — „Санта-Барбара“. Но все в рамках закона». 10 важных вопросов о нашем футболе

Sport24.ru08:20

Прядкин: вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

Чемпионат06:00
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Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России, - отметил Кадыров в одном из своих официальных аккаунтов в социальных сетях.
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Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
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Отмечается, что свыше 18 миллионов пользователей уже завершили просмотр третьего сезона, который целиком появился в сети 4 июля.
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Обновлено вчера в 15:24
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Синод РПЦ выступил против раскола Сербской церкви в Черногории

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Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

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О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
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Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

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Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
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Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
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