Футбол

В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20

Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
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