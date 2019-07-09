Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 годаPravda.Ru 07:20
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Обновлено в 11:07
Политика
Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа
Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Ходить босиком по улице может быть опасно.
Обновлено в 04:06
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Джикия стал новым капитаном ФК «Спартак»
Защитник сборной России Георгий Джикия назначен новым капитаном московского футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Распыливший газ в окно прокуратуры объяснил поступок «вспышкой гнева»
В судебном заседании мужчина объяснил случившееся «внезапной вспышкой гнева».
Обновлено в 12:39
Авто
Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato
Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар
По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Наука
Создано умное стекло, которое распознает образы без камер и алгоритмов
Сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне представили прототип умного стекла, которое запоминает и распознает изображения мгновенно и при этом без камер, процессора и подключения к интернету.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36