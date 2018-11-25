Политика
Разрыв отношений Российской православной церкви с Константинополем был чрезмерной мерой, считает экзарх патриарха Варфоломея в Западной Европе Иоанн. По его словам, миряне не нуждаются в отпуске епископа при переезде.
News.ruвчера в 14:48
с чего всё началось
Решение Московского патриархата разорвать общение с Константинополем из-за его действий на Украине стало чрезмерным шагом, и его нужно отменить, по крайней мере, для мирян, считает архиепископ Хариупольский Иоанн, экзарх православных русских церквей в Западной Европе.Интерфаксвчера в 14:44
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РПЦ: верующие отказались причащаться в храмах Константинополя из‐за верности своей церкви
Телеканал 360°вчера в 17:44
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
ФСБ: провокация ВМС Украины в Чёрном море продолжается пятый час
Провокационные действия украинских кораблей в акватории Чёрного моря продолжаются уже пятый час, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Обновлено в 05:24
Политика
Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit
Лидеры 27 государств, остающихся в Евросоюзе, одобрили согласованный в ходе долгих переговоров соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании, заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео последствий химатаки боевиков в Алеппо
Министерство обороны России опубликовало видео из больницы в Алеппо, куда привозят пострадавших в результате обстрела.
Обновлено в 05:25
Политика
Геращенко потребовал, чтобы Мэй оставила Охлобыстина без визы
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко через Facebook потребовал от властей Великобритании отказать в визе российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Обновлено в 05:24
Политика
В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам
Обновлено в 04:42
Политика
Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 04:10
Политика
Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет «угрозу» для Европейского союза.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 05:05
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Реализацию украинского проекта "Стена" по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Как отмечается, власти Британии считали, что экипаж корабля может стать целью для "химатаки" из-за того, что миноносец входил в воды Черного моря перед прибытием в Черногорию.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 03:16
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В Западном военном округе развернута новая РЛС
Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 04:33
Политика
СМИ рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Зимбабве
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе проходит лечение в Сингапуре, он потерял способность ходить из-за плохого состояния здоровья и пожилого возраста, сообщает местный портал Zwnews со ссылкой на действующего президента страны Эммерсона Мнангагву.
Обновлено в 04:37