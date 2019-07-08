Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинамиLenta.ru 09:15
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова священника в эфире московской православной радиостанции «Радонеж».
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Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость.
— Димитрий Смирнов, священнослужительРБК 10:09
с чего всё началось
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.Интерфакс06:33
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