Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.

с чего всё началось

Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова священника в эфире московской православной радиостанции «Радонеж».

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

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