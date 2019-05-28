Религия
В РПЦ заявили о преимуществе американских храмов над российскимиLenta.ru 13:54
Волков добавлял, что русские люди в здравом уме и «адекватном нравственном состоянии» не могут протестовать против строительства храмов. В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
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Политика
Президент Австрии сообщил об отставке правительства Курца
Лидер Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, отправит в отставку правительство Себастьяна Курца.
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«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
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Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Хоккей
Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА
Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
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Здоровье
В Великобритании женщина родила ребенка без кожи
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Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу
Международная федерация волейбола назвала список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу.
Обновлено в 11:04
Интернет
В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей
Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.
Обновлено в 11:32
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Татарстане на несанкционированной свалке нашли медкарты
Специалисты минэкологии Татарстана обнаружили в Альметьевском районе республики несанкционированную свалку, где наряду со строительным мусором были медицинские карты жителей, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.
Обновлено в 14:15
Политика
В Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией»
В испанском МИДе отреагировали на вызов посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху в российское внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
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Гаджеты
Xiaomi представил «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
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На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Улучшенную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор» создадут к 2022 году
Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" модернизируют и выпустят заново к 2022 году.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд (МВФ) является надёжным партнёром Украины.
Обновлено в 14:41
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
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Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Политика
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца»
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 12:58