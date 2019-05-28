Религия

В РПЦ заявили о преимуществе американских храмов над российскимиLenta.ru 13:54

Волков добавлял, что русские люди в здравом уме и «адекватном нравственном состоянии» не могут протестовать против строительства храмов. В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
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РПЦ призывает противников строительства храмов перенести внимание на магазины для взрослых

ТАСС09:28

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АиФ Урал11:43

РПЦ призвала противников строительства храмов обратить внимание на секс-шопы

ТагилСити.ру10:00

В РПЦ заявили о преимуществе американских храмов над российскими

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Пресс-секретарь патриарха призвал выступать против секс-шопов, а не строительства храмов

URA.Ru08:29

Пресс-секретарь патриарха: «Храмы всегда строились в скверах, охранных зонах»

Znak.com07:40

В РПЦ призвали «выдохнуть» участников дискуссии по храму в Екатеринбурге

РИА Новости07:34
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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