Политика

В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
РБК
11:56

Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава синодального о тдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.
РБК11:56
с чего всё началось
Константинопольский патриархат намерен вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали Константинополю до конца XVII века, сказал "Россия 24
" глава синодального о тдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.
Москва 2414:45

Подробнее о событии

РПЦ: Раскольники на Украине понимают, что получат не то, о чем мечтали

Российская газета15:03

В РПЦ предрекли Украине «полуавтокефалию»

Газета.Ru12:06

В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине

РБК11:56

В РПЦ рассказали о планах Константинополя вернуть объекты на Украине

РИА Новости11:06

РПЦ: Киев получит «полуавтокефалию» с сильной зависимостью от Константинополя

Вести.Ru11:54

РПЦ: Константинополь претендует на более чем 20 церковных объектов на Украине

ТАСС09:00

В РПЦ рассказали о планах Константинополя вернуть себе более 20 объектов на Украине

Интерфакс07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Армия и оружие

В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

Обновлено в 21:34
Политика

Мэй заявила о неизменности позиции Британии по Гибралтару

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Британии по вопросу Гибралтара не изменилась.
Обновлено в 21:23
Политика

В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам

Обновлено в 21:29
Политика

Макрон назвал протесты «желтых жилетов» позором

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил субботние протесты против повышения цен на автомобильное топливо.
Обновлено в 21:35
Политика

В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне

В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
Обновлено в 21:01
Политика

Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет «угрозу» для Европейского союза.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".
Обновлено в 19:36
Политика

Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании

В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 20:28
Политика

Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 21:44
Политика

Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Обновлено в 19:30
Политика

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено в 20:52
Политика

В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

Обновлено в 20:51
Политика

Порошенко заявил о попытках России повлиять на украинские выборы

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы предпринимает «многочисленные попытки» повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие

Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Власти Великобритании опасались "химической атаки" на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Обновлено в 21:14
Политика

Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД

Россия заинтересована в сохранении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.
Обновлено в 14:05
ещё по теме
Константинополь
Название Стамбула до 28 марта 1930 года, неофициальное название столицы Римской империи, Византийской, или Восточно-Римской империи, Латинской империи и Османской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Константинопольская православная церковь
Первая в диптихе автокефальная Православная церковь. В греческой литературе часто именуется Великой церковью Христовой. Предстоятель - Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх: с октября 1991 года Варфоломей I.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное