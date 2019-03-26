В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульманеРосбалт 07:21

Ранее в Сети появилась беседа протоиерея Димитрия Смирнова со студентами Минской духовной академии. Представитель РПЦ заявил, что Российскому государству осталось жить недолго. По его мнению, Европу займут мусульмане, а Азию — китайцы.

с чего всё началось

Как «русскому государству» России «осталось лет тридцать», считает руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, китайцы заселят азиатскую часть РФ, а мусульмане — европейскую.

В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульмане

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