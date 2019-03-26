Религия
В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульманеРосбалт 07:21
Как «русскому государству» России «осталось лет тридцать», считает руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, китайцы заселят азиатскую часть РФ, а мусульмане — европейскую.
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с чего всё началось
Ранее в Сети появилась беседа протоиерея Димитрия Смирнова со студентами Минской духовной академии. Представитель РПЦ заявил, что Российскому государству осталось жить недолго. По его мнению, Европу займут мусульмане, а Азию — китайцы.Телеканал 360°08:04
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Экономика
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Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
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Президент Ливана осудил решение США по Голанам
Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и непосредственно затрагивает интересы Ливана.
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ФСБ разработала правила передачи кортиков уволенным со службы офицерам
Федеральная служба безопасности России подготовила проект приказа, устанавливающего порядок и условия передачи кортиков для пожизненного хранения уволенным с военной службы.
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Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
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СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
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На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
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Финансы
Глава Центробанка назвала слабое место экономики России
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики.
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Обновлено в 15:43
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Экономика
Юнистрим открыл VIP-офис на Кутузовском проспекте
Помимо услуг для бизнеса, в новом офисе премиум-класса представлены все сервисы Юнистрим для физических лиц.
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Здоровье
Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет
Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Политика
В правительстве прокомментировали задержание Абызова
Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено в 13:28
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Экономика
Россиянам пообещали доплаты к пенсиям
Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
В переводе: «В джунглях может быть только один король».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Авто
Новый Peugeot 508 приедет в Россию в двух версиях
В основу лифтбека Peugeot 508 легло передовое модульное шасси EMP2, на котором уже построены некоторые модели Peugeot, Citroen, DS и, с недавних пор, еще и Opel Grandland X. Также появились новая подвеска с передними стойками McPherson и задней многорычажкой, благодаря которой автомобиль должен стать чуть мягче и комфортнее.
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Apple представила собственный платёжный сервис Apple Card
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Футбольный клуб «Уфа» может уволить Дмитрия Кириченко
Обновлено в 03:52
Религия
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
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