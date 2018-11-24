Политика

В РПЦ узнали о планах Константинополя по объектам на Украине
Телеканал 360°
13:53

Автокефалия, по словам священника, поставит Украину в зависимое «полуавтокефальное» положение от Константинопольского патриархата, поскольку главу новообразованной церкви должны будут назначать в Константинополе.
Телеканал 360°13:53

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В РПЦ предрекли Украине «полуавтокефалию»

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ТАСС09:00

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Решение украинского Минюста о лишении канонической Украинской православной церкви права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры можно расценить как начало гонений, заявил РИА Новости заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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Речь идет о том, что перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены в случае возмещения ущерба, может быть расширен - и это, прежде всего, касается преступлений небольшой тяжести, связанных со случаями мошенничества.
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Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, заявили РИА Новости в пресс-службе грузинского МВД.
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Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Константинополь
Название Стамбула до 28 марта 1930 года, неофициальное название столицы Римской империи, Византийской, или Восточно-Римской империи, Латинской империи и Османской империи.
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Константинопольская православная церковь
Первая в диптихе автокефальная Православная церковь. В греческой литературе часто именуется Великой церковью Христовой. Предстоятель - Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх: с октября 1991 года Варфоломей I.
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