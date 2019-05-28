В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храмаLenta.ru вчера в 09:15

Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей.

Русские люди в здравом уме и «адекватном нравственном состоянии» не могут возмущаться строительству храмов, как это было в центре Екатеринбурга и других городах следом за ним. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков, сообщает «Говорит Москва».

В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

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