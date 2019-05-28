Религия
В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храмаLenta.ru 09:15
Русские люди в здравом уме и «адекватном нравственном состоянии» не могут возмущаться строительству храмов, как это было в центре Екатеринбурга и других городах следом за ним. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Александр Волков, сообщает «Говорит Москва».
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Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
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Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы.
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Пенсионный фонд Норвегии KLP не будет инвестировать в игровые и алкогольные компании
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP откажется от вложения средств в компании, которые получают более 5% выручки от азартных игр и продажи алкогольной продукции.
Обновлено в 11:47
Авто
Новое поколение BMW 1-Series оценили в 2 миллиона рублей
Британский офис марки озвучил цены и комплектации нового поколения хэтчбека BMW 1-Series, своего нового оружия в конкурентной борьбе с Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма
Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
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Происшествия
Авиакомпании просят проверить Sukhoi Superjet 100
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Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
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Футбол
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Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Спорт
Итальянец Чикконе выиграл 16-й этап «Джиро д’Италия»
Итальянец Джулио Чикконе из Trek — Segafredo стал победителем 16-го горного этапа Гранд-тура «Джиро д’Италия» протяжённостью 194 километра.
Обновлено в 12:30
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Смартфон Moto Z4 появился в продаже
Без громких анонсов и презентаций компания Lenovo выпустила смартфон Motorola Moto Z4, а точнее отправила его в продажу по ошибке ритейлера.
Обновлено в 03:54
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Гаджеты
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В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".
Обновлено в 11:22
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Полоза и Байрамяна
Казанский «Рубин» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Дмитрия Полоза.
Обновлено в 12:45
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Культура
Жириновского возмутило отсутствие русских детей в финале «Голос. Дети»
Политика возмутил состав участников в финале конкурса.
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Политика
Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт
Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.
Обновлено в 12:45
Общество
Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом
Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Политика
Саакашвили объявил о возвращении на Украину
Обновлено в 10:52
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15