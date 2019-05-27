Религия
В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьиГазета.Ru 05:10
Протесты против строительства храма в Екатеринбурге напоминают ситуацию с расстрелом российского царя Николая II и его семьи. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает "Интерфакс". По словам митрополита, церкви бросили вызов из Екатеринбурга.
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РПЦ сравнила «храмовый» протест в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
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«Как сто лет назад пролилась кровь»: митрополит сравнил акции в сквере с расстрелом царя
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