В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьиГазета.Ru 05:10

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге напоминают ситуацию с расстрелом российского царя Николая II и его семьи. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает "Интерфакс". По словам митрополита, церкви бросили вызов из Екатеринбурга.

В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

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