Религия

В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в ЕкатеринбургеКП - Екатеринбург вчера в 16:05

Представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь с сожалением относится к совершенному насилию в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Ведь именно церковь всегда выступает за мир в обществе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Митрополит Иларион прокомментировал протесты против храма

Вести.Ruвчера в 10:09

РПЦ выступила с заявлением после скандала на стройке храма в Екатеринбурге

Газета.Ruвчера в 10:38

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Lenta.ruвчера в 10:14

В РПЦ прокомментировали ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

РИА Новостивчера в 14:03

РПЦ назвала аргументы за строительство храма в Екатеринбурге

News.ruвчера в 09:29

В РПЦ заявили, что спорный храм в Екатеринбурге не новый, а восстанавливаемый

Интерфаксвчера в 09:28

РПЦ сожалеет, что строительство храма в Екатеринбурге спровоцировало насилие

ТАССвчера в 08:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

Обновлено в 01:46
Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Авто

Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения

В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено вчера в 08:27
Авто

Самые редкие советские машины для киносъёмок

Обновлено в 04:11
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика

В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире

Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Общество

В Москве пройдет фестиваль китайской культуры

Фестиваль китайской культуры пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 04:46
Футбол

Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 года

Лучшим французским бомбардиром чемпионата Франции с 36 мячами является Филипп Гонде, который в сезоне-1965/66 забил 36 мячей в составе «Нанта».
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Музыка

Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский пообещал создать неудобства Раде

Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Авто

Способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым

Обновлено вчера в 08:15
Политика

Ташкент примет пятый форум выпускников МГИМО

Обновлено вчера в 17:10
Политика

Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского; ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 03:29
Политика

«Крестной матерью» ледокола «Урал» станет Набиуллина, сообщил источник

Обновлено вчера в 20:23
Авто

Опубликован топ-7 бюджетных японских кроссоверов с пробегом

Обновлено в 01:35
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Китай призвал США к равноправию в торговых переговорах

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая торговые консультации между США и Китаем зашли в тупик и были приостановлены с обеих сторон.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Япония стала вторым рынком по доходности для Twitter

В первом квартале года разработчики Twitter получили $136 млн от размещения рекламы в социальной сети на территории Японии, что сделало этот рынок вторым по доходности.
Обновлено в 03:49
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Экономика

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное