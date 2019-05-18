Религия
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в ЕкатеринбургеКП - Екатеринбург вчера в 16:05
Представитель Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь с сожалением относится к совершенному насилию в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Ведь именно церковь всегда выступает за мир в обществе.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
Обновлено в 01:46
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле
В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Авто
Россияне рассказали, за сколько купили бы LADA 4×4 нового поколения
В результате оказалось, что автомобилисты приобрели бы новую Ниву по цене максимум 1,5 млн рублей, а некоторые купили бы внедорожник по цене, за которую он продается сейчас.
Обновлено вчера в 08:27
Авто
Самые редкие советские машины для киносъёмок
Обновлено в 04:11
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире
Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Общество
В Москве пройдет фестиваль китайской культуры
Фестиваль китайской культуры пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 04:46
Футбол
Мбаппе стал самым результативным французом лиги 1 за последние 52 года
Лучшим французским бомбардиром чемпионата Франции с 36 мячами является Филипп Гонде, который в сезоне-1965/66 забил 36 мячей в составе «Нанта».
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
Лазарев рассказал о своих планах после «Евровидения»
Обновлено вчера в 20:05
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленский пообещал создать неудобства Раде
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Авто
Способы сэкономить на обслуживании автомобиля
Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Ташкент примет пятый форум выпускников МГИМО
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Озвучен состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Белый дом назвал состав делегации на инаугурацию избранного украинского президента Владимира Зеленского; ее возглавит министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 03:29
Политика
«Крестной матерью» ледокола «Урал» станет Набиуллина, сообщил источник
Обновлено вчера в 20:23
Авто
Опубликован топ-7 бюджетных японских кроссоверов с пробегом
Обновлено в 01:35
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Китай призвал США к равноправию в торговых переговорах
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая торговые консультации между США и Китаем зашли в тупик и были приостановлены с обеих сторон.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Япония стала вторым рынком по доходности для Twitter
В первом квартале года разработчики Twitter получили $136 млн от размещения рекламы в социальной сети на территории Японии, что сделало этот рынок вторым по доходности.
Обновлено в 03:49
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Экономика
Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Общество
Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару
Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55