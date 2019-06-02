Религия

В РПЦ считают серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюАктуальные Новости 13:21

В РПЦ считают серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю. Представляющий Московский патриархат Владимир Легойда пояснил, что церковь спиртное воспринимает более лояльно, нежели общество.
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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

РБК10:54

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Взгляд.ру09:02

В РПЦ заявили о внутрицерковной алкогольной проблеме

Говорит Москва10:23
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Общество

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Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
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Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
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В Сирии обстреляли военный аэродром

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Стартап из Италии FV Frangivento недавно презентовал свой первый футуристический суперкар, получивший название Asfane DieciDieci.
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Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
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Сборная Франции легко обыграла сборную Боливии в товарищеском матче за счёт класса.
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Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля

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Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
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Легойда Владимир Романович
Российский общественный деятель
Российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
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