Религия
В РПЦ считают серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюАктуальные Новости 13:21
В РПЦ считают серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю. Представляющий Московский патриархат Владимир Легойда пояснил, что церковь спиртное воспринимает более лояльно, нежели общество.
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Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Авто
FV Frangivento презентовал 1010-сильный суперкар Asfane DieciDieci
Стартап из Италии FV Frangivento недавно презентовал свой первый футуристический суперкар, получивший название Asfane DieciDieci.
Обновлено в 12:21
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Здоровье
Десять продуктов, которые сделают волосы крепкими и густыми
У женщин волос растет в среднем 4–5 лет, у мужчин — около года.
Обновлено в 10:19
Спорт
Сборная России по волейболу обыграла Сербию
Подопечные Томаса Саммельвуо обыграли сербов со счетом 3:2. Наиболее результативным игроком матча стал россиянин Егор Клюка.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь
Обновлено в 14:00
Футбол
Франция легко обыграла Боливию в товарищеском матче
Сборная Франции легко обыграла сборную Боливии в товарищеском матче за счёт класса.
Обновлено в 17:02
Экономика
Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое
Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Volkswagen объявил войну тошноте в салоне автомобиля
Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле.
Обновлено вчера в 04:00
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Huawei сокращает производство смартфонов
Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
Обновлено в 12:41
Политика
Владимир Познер попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 05:31
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
Бывшие дагестанские чиновники надеются на Рамазана Абдулатипова
Адвокаты утверждают, что бывшие чиновники закона не нарушали, и настаивают на вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который, по мнению защиты, должен подтвердить необоснованность претензий к подсудимым.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30