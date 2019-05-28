В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построятРИА Новости вчера в 15:24

Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся, и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей.

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".

В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят

Культура Нобелевский лауреат хочет создать в Турции музей Анны Карениной Орхан Памук рассказал, что в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует создать в Стамбуле музей Анны Карениной, сообщает РИА Новости.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».

Технологии Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.

Общество Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.

Здоровье Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".

Политика Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина США Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Футбол Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна В Баку полицейские остановили болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.

Гаджеты Что лучше: AMD Zen 2 или Intel Ice Lake? Инвесторы уже что-то знают Источник изображения: Yahoo Finance У курса акций Intel динамика наблюдается отрицательная — по всей видимости, утренняя презентация 10-нм мобильных процессоров Ice Lake и сопутствующих продуктов особого впечатления на инвесторов не произвела.

Общество Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики «В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.

Политика Многодетным семьям компенсируют ипотеку Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Общество Горничные отелей описали идеальных постояльцев Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют идеальных постояльцев.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Политика Вучич: Полиция Косова задержала россиянина Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.

Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Политика В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.

Происшествия В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.

Музыка В сети появился новый клип Rammstein Во вторник, 28 мая, в сети появился новый клип Rammstein. Ролик опубликован на всех официальных сервисах группы.