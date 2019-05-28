Религия
В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построятРИА Новости вчера в 15:24
Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".
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Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся, и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей.
— Александр Волков, священникURA.Ru вчера в 16:47
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