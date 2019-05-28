Религия
В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построятРИА Новости 15:24
Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".
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Политика
В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны
Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Футбол
«Барселона» приступила к возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен»
"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
Обновлено в 14:53
Политика
Китай прекратил закупку иранской нефти
Закупки, возможно, прекратил не только Китай Однако в мае 2019 года срок исключений закончился, что вынудило вышеозначенные страны прекратить прямые закупки нефти из Ирана.
Обновлено в 01:14
Политика
Сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд не вошел в состав ВАК
В состав комиссии не вошел сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд, на это обратило внимание РБК.
Обновлено в 12:58
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева
Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Политика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении.
Обновлено в 09:04
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 11:59
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала себя в образе Зины из магазина
Что же касается ее самой, то ей досталась роль Зины из магазина. Какая из нее продавец знаменитость решила показать на фото в Инстаграм.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Общество
Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами
Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.
Обновлено в 12:08
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38