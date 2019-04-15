Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназеLenta.ru 06:41

В РПЦ считают, что «настоящие мужики» остались только в спецназе. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс». По его словам, среди современных россиян уровень мужественности падает.
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В РПЦ назвали виновных в нехватке «настоящих мужчин»

РИА Новости09:15

В РПЦ считают, что «настоящие мужики» остались только в спецназе

Интерфакс Религия05:56

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Lenta.ru06:41

РПЦ: «настоящие мужики» остались только в спецназе

Московский Комсомолец06:20

«Это только в кино русские своих не бросают»: в РПЦ заявили о нехватке «настоящих мужиков» в России

БИЗНЕС Online06:13

В РПЦ объяснили нехватку настоящих мужчин: женщины убивают Суворовых, Кутузовых, Гагариных

Говорит Москва07:49

Священник РПЦ не увидел в России «настоящих мужиков». «Остались только в спецназе»

URA.Ru07:22
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
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В Израиле впервые в мире напечатали на 3D-принтере живое сердце

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Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
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Защитник хоккейного клуба «Авангард» Никита Пивцакин поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА.
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Суммарная задолженность по зарплате в РФ за март выросла на 363,7 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 апреля 2019 года составила 2,92 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
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Менеджер опубликовала видео с Началовой за полгода до смерти

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Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Общество

Роман Старовойт сформулировал три главные проблемы Курской области

На начавшейся в Свиридовском зале пресс-конференции врио губернатора Курской области Роман Старовойт сформулировал три главные проблемы региона: - Экономика.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
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В двух фермерских хозяйствах Приморья обнаружили бруцеллез

Обновлено в 04:16
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Путин внес на рассмотрение поправки в договор между РФ и Южной Осетией

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Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
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Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
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Происшествия

В Китае умерла самка редчайшей в мире черепахи

В зоопарке города Сучжоу (Китай) умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире – гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
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Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки в газовую директиву

Новая редакция газовой директивы позволяет реализовать строительство «Северного потока – 2», говорил министр энергетики РФ Александр Новак 5 апреля, после того как Европарламент согласовал поправки в документ.
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Открытия не получилось: Фотография черной дыры не стала началом «новой физики»

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Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Из бывшего завода Порошенко сделают рембазу для Черноморского флота

Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет основной базой ремонта для кораблей Черноморского флота.
Обновлено в 05:35
Интернет

Хакеры начали заражать компьютеры через старую переписку

Новая волна массовых заражений вредоносным ПО Emotet захлестнула пользователей сети в начале апреля 2019 года.
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Происшествия

В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
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Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

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