В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназеLenta.ru 06:41

В РПЦ считают, что «настоящие мужики» остались только в спецназе. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс». По его словам, среди современных россиян уровень мужественности падает.

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

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