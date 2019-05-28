Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 16:20
В РПЦ полагают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят, заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, "история с Екатеринбургом решится", и сторонники и противники строительства храма "будут крестить там своих детей".
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Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей.
— Александр Волков, священникURA.Ru 16:47
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