Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войнеРИА Новости 11:23
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Среди героев-фронтовиков были верующие разных религий, а были и неверующие. И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельREGNUM 13:27
с чего всё началось
На официальном YouTube-канале Белгородской и Старооскольской епархии было опубликовано видео, на котором местный митрополит Иоанн на памятном вечере по случаю Дня памяти и скорби заявил, что некрещеные бойцы Красной Армии, погибшие в начале Великой Отечественной войны, стали принесенными за безбожие жертвами.Телеканал 360°19:30
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