В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войнеРИА Новости 11:23

с чего всё началось

Среди героев-фронтовиков были верующие разных религий, а были и неверующие. И смерть не выбирала себе жертв по религиозному признаку.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Политика МИД заподозрило США в причастности к вспышкам вирусов Зика и Эбола «США через работу с партнерами, НПО и различными агентствами финансируют сбор биоматериалов, вывозят к себе штаммы микроорганизмов, и они проводят исследования, преследующие целью повышение вирулентности токсинов, выделяемых этими микроорганизмами, повышение смертоносности этих возбудителей опасных заболеваний», — сказал дипломат.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Гаджеты Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 20 Недавно Huawei запустила специальное предложение, в рамках которого пользователь может получить назад деньги за смартфон, если на нем перестанут работать сервисы от Facebook и Google.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.

Здоровье Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Армия и оружие В ЦВО по приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности В войсках Центрального военного округа по приказу президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.

Политика США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов «Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.

Происшествия Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экономика Сбербанк разрешил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк разрешил переводить деньги с кредитной карты на основную или дополнительную рублевую дебетовую.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Общество Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Экономика Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".

Политика Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Политика Компании США обошли запрет Трампа по Huawei Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.

Здоровье В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Экономика Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Шоу-бизнес Организатор концерта в Минске раскрыл детали райдера Аллы Пугачевой Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которых артистка выдвинула для организации концерта в Белоруссии.

Наука Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.

Политика Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.