Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войнеРИА Новости 11:23

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Что на самом деле говорил митрополит Иоанн о войне

Бел.Ру12:52

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

РИА Новости11:23

Белгородский митрополит Иоанн назвал потери в ВОВ расплатой за безбожие

МОЁ! Оnline Белгород08:04

В Белгородской епархии объяснили слова митрополита о погибших в ВОВ безбожниках

Говорит Москва10:57

Заявившему о безбожии красноармейцев митрополиту нашли оправдание

Lenta.ru12:50

В Белгородской епархии назвали слова о победе крещенных солдат вырванными из контекста

ТАСС12:14

Белгородский митрополит назвал потери Красной армии в ВОВ расплатой за безбожие

Коммерсантъ06:25
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Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Общество

На Соборной площади начался выпускной

Выпускники городских школ собрались на соборной площади.
Обновлено в 12:54
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Москве произошел крупный природный пожар

Обновлено в 14:02
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Происшествия

Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Политика

Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО

Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

США призвали не допускать в ПАСЕ попавших под санкции россиян

Совет Европы не должен допускать к работе россиян, против которых введены санкции ЕС и США.
Обновлено в 12:58
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Обновлено в 13:09
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Футбол

Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:06
Общество

Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ

Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
Футбол

Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.
Обновлено в 03:33
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Захарова констатировала провал спецоперации Киева в ПАСЕ

Москва предложила Киеву, отозвавшему посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию, отправить того прямо в Вашингтон.
Обновлено в 12:43
Футбол

Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия

Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 11:57
Кино

Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»

Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Политика

В Чехии пробы не подтвердили наличие примесей в нефти из «Дружбы»

Ранее Минпромторг Чехии заявил о повышенном загрязнении сырья на участке словацко-украинской границы Новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 10:55
Общество

Новак и Ливинский наградили победителей школьной олимпиады «Россетей»

Обновлено в 10:41
Политика

Газета Los Angeles Times посоветовала американцам посетить Крым

Опдайк пишет, что история Крыма очень длинная и запутанная и на сегодняшний день полуостров вернулся под контроль России, как это было с 1783 года.
Обновлено в 12:30
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