Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ СталинуРИА Новости 10:24

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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В РПЦ оценили роль Сталина в победе в войне

РБК11:48

Историк раскритиковал РПЦ за призыв не приписывать Сталину победу в войне. «Пускай вспомнят про свое сотрудничество с Гитлером»

URA.Ru12:41

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Интерфакс08:10

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Lenta.ru08:58

Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

Вести.Ru08:55

Церковь предостерегла россиян от нового культа личности

News.ru08:22

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

РИА Новости10:24
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Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Обновлено в 16:33
Театры

Рыбаковский фестиваль открылся в Тамбове спектаклем Вахтанговского театра

В Тамбове 11 мая открылся 13-тый межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова спектаклем столичного Вахтанговского театра "Крик лангусты", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 17:17
Космос

Плутоний зародился задолго до формирования Солнечной системы

Обновлено в 03:22
Футбол

Фанаты «Монако» пытались прорваться на поле после поражения от «Нима»

Обновлено в 16:08
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Недавно в штате Джорджия ужесточили закон о запрете абортов.
Обновлено в 13:58
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Дочери Сергея Доренко попросили расследовать причину смерти отца

Дочери главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко попросили правоохранительные органы провести расследование обстоятельств смерти их отца.
Обновлено вчера в 16:32
Кино

Умер французский режиссёр Жан-Клод Бриссо

Французский режиссёр Жан-Клод Бриссо умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Автоспорт

Феттель: В Mercedes добились большего прогресса

Обновлено в 14:00
Хоккей

Форвард сборной Чехии: «Знаем, что сборная России состоит из суперзвезд»

Нападающий сборной Чехии Томаш Зохорна после матча с Норвегией (7:2) на чемпионате мира поделился ожиданиями от встречи с Россией, которая состоится в понедельник.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан

Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено в 06:32
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Общество

В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика

Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики

Операция Пентагона под названием "Верный патриот" по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:28
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Политика

Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
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